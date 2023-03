Lotto-Dstny steunt Caleb Ewan in strijd om overwinning GP Monseré en onderneemt actie

Na een spannende sprint tussen Caleb Ewan en Gerben Thijssen in de GP Monseré werd eerst Caleb Ewan uitgeroepen tot winnaar, maar dat werd later toch Gerben Thijssen.

De belabberde finishfoto en de kromme aankomstlijn zorgden nadien dan ook voor veel beroering. Ewan was er nadien op zijn sociale media dan ook nog altijd van overtuigd dat hij won.

Lotto-Dstny steunt Ewan en trekt naar de UCI, waar het klacht heeft ingediend. Voor hen is er geen duidelijkheid wie er nu won. Als er geen duidelijkheid is kunnen er eventueel twee winnaars worden uitgeroepen.

Lateral image of the finish in #GPMonsere23 has surfaced, just in case someone wants to analyse and make a 10-tweet thread. 👀



By the way, is that finish line even straight? pic.twitter.com/nimTz3yGjU