Opnieuw een fotofinish: Fabio Jakobsen klopt Jasper Philipsen en Fernando Gaviria in de Tirreno-Adriatico

Fabio Jakobsen heeft de 2e etappe in de Tirreno-Adriatico gewonnen. In de sprint haalde hij het nipt van Jasper Philipsen en Fernando Gaviria. Een fotofinish gaf uitsluitsel. Filippo Ganna blijft leider.

In de Tirreno-Adriatico stonden de renners voor de 1e etappe van meer dan 200 km. Het ging van Camaiore naar Follonica en er werd aan het einde een massasprint verwacht. Al lagen in het middenrif van de etappe wel 2 stevige hellingen. Ook in de buurt van de streep moesten de renners 2 keer over een stevige kuitenbijter. Alles was goed voor 210 km.

De start was nog maar net gegeven en een vijftal met 4 Italianen en een Zwitser kregen al een vrijgeleide. Ze kregen bijna 5 minuten voorsprong van het peloton waar de sprintersploegen zich organiseerden. Door een versnelling in de kopgroep bleven nog 3 renners over en op 20 km van de streep werden ook zij gegrepen.

De sprintersploegen reden zij aan zij op kop in het peloton en zorgden ervoor dat niemand nog kon wegrijden. Een massasprint was het logische gevolg. Fernando Gaviria ging vroeg aan. Hij leek gemakkelijk te winnen, maar in de slotmeters kwamen Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen nog opzetten. Jakobsen jumpte naar de zege. Filippo Ganna blijft leider.