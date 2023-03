Tiesj Benoot krijgt ondanks tegenvallende tijdrit opvallende rol bij Jumbo-Visma in Tirreno-Adriatico

Tiesj Benoot zal het komende week weer proberen als klassementsrenner bij in Tirreno-Adriatico. Samen met Wilco Kelderman is hij de vooruitgeschoven man.

Tiesj Benoot gaat in Tirreno-Adriatico weer voor het klassement. Dat is toch opvallend. Benoot leek die ambites toch al enkele jaren niet meer te hebben, maar in de Italiaanse rittenkoers is hij een van de vooruitgeschoven mannen ondanks de aanwezigheid van Wout van Aert en Primoz Roglic.

Benoot moest maandag in de tijdrit net als Van Aert in hondenweer rijden en werd 47ste, in dezelfde tijd als Van Aert, op 1'14" van winnaar Ganna.

Ook Wilco Kelderman is één van de kopmannen bij Jumbo Visma, hij werd in de tijdrit 10de op 48 seconden van Ganna. Maar zowel Benoot als Kelderman krijgen dus een beschermde rol bij Jumbo-Visma bevestigt ploegleider Arthur van Dongen bij HLN.

"De wedstrijd zal uitwijzen wie bergop de sterkste is. De lange klim naar Sassotetto 13,1 km aan 7,3%, red) op vrijdag zal voor verschillen zorgen. Maar ook de zaterdagrit wordt selectief", zegt Van Dongen.