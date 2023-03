Tiesj Benoot maakt zijn ambities voor de Tirreno-Adriatico bekend: "We weten niet wat we van hem moeten verwachten"

Tiesj Benoot gaat voor een klassement in de Tirreno-Adriatico. Hij heeft van de ploeg immers een vrije rol gekregen.

In de openingstijdrit van de Tirreno-Adriatico eindigde 47e en op 1'14" van winnaar Filippo Ganna. In de volgende rit kwam hij heelhuids in het peloton aan de finish. Zo staat hij nog altijd op 1'14" van Ganna.

Aan Belga vertelde Benoot dat hij voor het klassement zal gaan. Al zijn er nog andere klassementskandidaten bij Jumbo-Visma. Wilco Kelderman staat op 48 seconden 9e en Primoz Roglic staat op 49 seconden 11e. "Ik heb van de ploeg een vrije rol gekregen", aldus Benoot.

Wie uiteindelijk bij Jumbo-Visma de vooruitgeschoven man wordt, zal de toekomst uitwijzen. "We gaan het dag per dag bekijken", ging Benoot verder. "De koers zal het wel uitwijzen en het is goed dat we meerdere troeven hebben."

Over Roglic is er wel nog wat twijfel, want hij was er op het laatste moment nog bijgekomen. "We weten niet goed wat we van hem moeten verwachten, maar hij is een topper. Met hem weet je nooit. Ook heeft hij de voorbije jaren als klassementsrenner al veel bewezen", besloot Benoot.