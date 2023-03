Jakob Fuglsang een tijdje uit door een opvallende blessure

Jakob Fuglsang zal een tijdje aan de kant staan. Hij heeft een ontsteking van de bijbal.

Israël-Premier zal het een tijdje zonder kopman Jakob Fuglsang moeten doen. Hij heeft epididymitis, een ontsteking van de bijbal. Momenteel krijgt de Deen een antibioticakuur van 3 weken. Zo staat op de website van de ploeg te lezen. Normaal zou die behandeling moeten aanslaan en dan mag hij weer beginnen trainen. Er wordt verwacht dat hij in de Ardennenklassiekers terug zal kunnen meedoen.

Fuglsang reed dit seizoen nog maar één koers. In de 5e etappe van de UAE Tour kwam de Deen overigens niet meer aan de start.

In zijn carrière boekte Fuglsang al 27 overwinningen. In 2019 won hij onder meer Luik-Bastenaken-Luik. Enkele dagen eerder werd hij 2e in de Waalse Pijl.