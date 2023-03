🎥 Koninginnenrit zorgt voor spektakel tussen klassementsmannen in Parijs-Nice, Pogačar deelt weer een tik uit

Na de afgelaste koers van vrijdag was het opnieuw zonnig in 'De Koers naar de Zon'. In de koninginnenrit maakten de top drie van het klassement er een mooie strijd van.

Met nog twee zware etappes voor de boeg in het weekend was het voor veel sprinters het moment om af te stappen. Onder meer De Lie, Pedersen en Bennett gaven op. Het beloofde een pittige dag met aankomst op de Col de la Couillole (15.8km aan 7.3%). Een grote groep van 19, met daarbij Goossens en Van Moer, probeerde voor de ritzege te gaan. Goossens probeert het, maar peloton komt snel terug Onder meer INEOS, Jumbo-Visma en UAE hielden de kopgroep binnen schot en controleerden. De kopgroep brak in stukken op zo'n 40 kilometer van de streep, Goossens zat in de eerste groep. De Belg viel bij de voet van de slotklim meteen aan en kreeg de Spanjaard Romo mee. Ze hadden zo'n 1'25" voorsprong op het peloton, waar het tempo de hoogte bleef ingaan onder leiding van Foss en de voorsprong snel slonk. Op 9 kilometer van de meet was Goossens er echter al aan voor de moeite. Topfavorieten maken er een mooie strijd van Vingegaard nam op zo'n 5,5 kilometer van de streep over van zijn ploegmaat Foss, Pogačar versnelde even later al. Vingegaard en Gaudu waren eerst niet mee, maar kwamen met nog 4 kilometer te gaan wel terug. Gaudu probeerde het nog een paar keer, Pogačar volgde telkens. Vingegaard moest lossen maar was nooit ver weg en kwam in slotkilometer ook weer aansluiten bij de twee. Het werd uiteindelijk een sprint met de eerste drie van het klassement. Vingegaard zette als eerst aan, maar Pogačar kwam er al snel over en won in zijn gekende stijl de rit voor Gaudu en Vingegaard. De Sloveen breidt ook zijn voorsprong nog wat uit in het klassement tot 12 seconden op Gaudu. Vingegaard volgt bijna op een minuut. 🚴🇫🇷 | En natuurlijk is het Tadej Pogacar die het afmaakt. Hij wint de etappe voor David Gaudu en Jonas Vingegaard! 👏🥇 #ParisNice



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/ODYgeho5O3 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 11, 2023 Results powered by FirstCycling.com