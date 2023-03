Extra clash met Van Aert en Van der Poel: Pogačar rijdt wellicht nog een koers in Vlaanderen in aanloop naar de Ronde

Het is al super dat Pogačar in de Ronde weer verwelkomd kan worden. Van Aert en Van der Poel bekampen gaat hij ook nog doen in een andere wedstrijd op Vlaamse bodem, zo lijkt het.

De naam van Tadej Pogačar is verrassend opgedoken op de voorlopige deelnemerslijst van de E3 Saxo Classic, zoals de wedstrijd met start en aankomst in Harelbeke dit jaar heet. Als Pogačar daar effectief aan de start komt, betekent het opnieuw een grondige wijziging ten opzichte van zijn programma van de voorbije jaren. Deelname aan de E3 behoorde de vorige seizoenen niet tot de plannen van Pogačar. Na een teleurstellende afloop na een nochtans sterke prestatie in de Ronde vorig jaar, kiest Pogačar er mogelijk voor om ook echt een specifieke voorbereidingswedstrijd te gaan rijden op Vlaanderens Mooiste. WELLENS ALS PLOEGMAAT En waar de tweevoudig Tourwinnaar aan de start staat, daar kan hij ook winnen. Dat is het mantra voorlopig in 2023. Pogačar won al de Jaén Paraiso Interior en de Ruta del Sol en staat momenteel aan de leiding in Parijs-Nice. Zijn ploegmaats in de E3 zouden Wellens, Gibbons, Hirschi, Trentin, Oliveira en Bax worden. Ook Van Aert en Van der Poel staan op 24 maart 2023 aan de start in Harelbeke.