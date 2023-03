Evenepoel weet wat hem te wachten staat: ASO stelt spectaculair slotweekend van Tour 2024 voor, Pogačar nu al met mentaal voordeel?

Doordat de Olympische Spelen in 2024 in Parijs plaatsvinden, moet de Tourorganisatie voor het slot van de Tour uitwijken naar Nice. Voor het eerst sinds 1905 komt de Tour niet in de regio van de Franse hoofdstad.

Dat Nice de aankomstplaats zou zijn en dat er een tijdrit op de slotdag gepland stond, was ook al bekend. ASO heeft nu ook de ritprofielen van het laatste weekend van de Tour van 2024 bekend gemaakt.

De voorlaatste etappe, met 4400 hoogtemeters, heeft iets weg van de etappe van zaterdag in Parijs-Nice. Onder meer de Col de Turini en een aankomst bergop op de Col de la Couillole wacht de renners. Op die slotklim won Pogačar afgelopen zaterdag nog.

Op de slotdag wacht dan nog een tijdrit van 35 kilometer met start in Monaco met onder meer de beklimmingen van La Turbie en de Col d'Èze. Remco Evenepoel weet dus wat hem te wachten staat in zijn eerste Tour volgend jaar.

Het profiel van de laatste twee ritten van de Tour van 2024

💛 #TDF2024 - Stage 21

🚩 Monaco - @VilledeNice 🏁

📏 35.2 km



⏱ The riders will have to make the best of La Turbie and Col d'Eze.



⏱ Pour ce chrono final, les coureurs affronteront La Turbie, le Col d'Eze avant de plonger sur Nice et la Place Masséna. pic.twitter.com/no5NszL0cR