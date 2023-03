Tim Merlier koerst voor het eerst dit seizoen in België en start in Nokere nog met extra motivatie

Tim Merlier zal komende week voor het eerst in België koersen. Onder meer Nokere Koerse en de Bredene Koksijde Classic staan op zijn programma.

Tim Merlier won dit seizoen al in de Oman, de UAE Tour en Parijs-Nice. Deze week koerst hij voor het eerst in België voor zijn nieuwe ploeg Soudal-Quick Step.

Merlier verdedigt woensdag in Nokere Koerse zijn titel en ook dit jaar gaat hij voor de overwinning. "We gaan van start met een sterk en gemotiveerd team, dat opgebouwd is rond Tim Merlier", zegt ploegleider Iljo Keisse.

En Merlier heeft nog wat extra motivatie. "Hij kent het parcours goed, want hij woont er vijftien kilometer vandaan. Normaliter zal het een sprint moeten worden, maar het weer zou alles kunnen veranderen. Er zitten namelijk 25 kilometer aan kasseien in het parcours", zegt Keisse nog.

Ook in Bredene is Merlier de kopman, hij won de koers in 2021 als eens. "In Bredene zou het lastigste deel het tweede deel van de koers kunnen zijn, en dat komt omdat we harde wind en zelfs wat regen kunnen hebben", klinkt het bij Keisse.

Selectie Soudal-Quick Step Nokere Koerse en Brendene Koksijde Classic