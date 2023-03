Verbluffende Pogačar maakt droom waar en komt met opvallende redenering voor verwachtingen in rest van het seizoen

Tadej, de oppermachtige. Het is verbluffend hoe goed Pogačar al is en hoe hij zijn dromen najaagt. De verwachtingen worden er natuurlijk niet minder op.

Zijn eerste Parijs-Nice is een schot in de roos geworden. "Ik had nog nooit eerder deelgenomen aan Parijs-Nice. Ik was al goed in de eerste koersen van het seizoen en het was altijd een doel en een droom om Parijs-Nice te winnen. Het is ongelooflijk dat het gelukt is. Ik ben heel blij."

REKENWERK

Opmerkelijk ook dat hij zelfs met de gele trui al om zijn schouders bleef kiezen voor de aanval. "Ze zeggen dat de aanval de beste verdediging is. Ik ken deze wegen heel goed, ik ben hier al vaak komen trainen. Ik weet exact hoe mijn benen aanvoelen op de beklimmingen. Ik heb het goed uitgerekend."

De organisatie zal ook in zijn nopjes zijn met de uitkomst. "Het is speciaal om met Gaudu en Vingegaard, twee geweldige renners, op het podium te staan." De verwachtingen voor de rest van het jaar worden zo wel alsmaar groter voor Pogačar. "Als ik niets meer win tot het einde van het seizoen, is het nog altijd niet slecht geweest", redeneert hij.