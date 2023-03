Arnaud De Lie beschrijft het ideale scenario voor Milaan-San Remo: "Al is de kans klein dat dit gaat gebeuren"

Arnaud De Lie rijdt zaterdag voor de 1e keer Milaan-San Remo. Bij La Dernière Heure blikte hij vooruit.

Lotto Dstny zal met 2 kopmannen aan de start van Milaan-San Remo staan. Caleb Ewan en Arnaud De Lie hebben door hun sterke spurt een extra troef in handen.

De Lie vertelde aan La Dernière Heure dat het ideaal zou zijn dat ze allebei over de Poggio zouden geraken. "Maar ik denk dat de kans klein is dat we met allebei op de Via Roma in dezelfde groep die voor de zege strijdt, zullen aankomen. Maar ik hoop dat we allebei in die groep zullen zitten. Zo is de kans groter dat het bij elkaar blijft en bovendien hebben we het geluk dat we allebei snel zijn."

"We zullen allebei goed aan de voet van de Cipressa kunnen komen", ging De Lie verder. "Vanaf daar kijken we verder en zien we wie er op de Poggio nog goed is. Het is dan aan de ploegleiders om uit te maken wie nog goed is en wie niet."

Zaterdag voorspellen ze aangenaam koersweer, maar voor De Lie had dat anders mogen geweest zijn: "Ik heb liever slecht weer en zelfs wat regen. In de regen rijd ik veel beter. Regen en sneeuw op zaterdag zou goed voor me zijn."