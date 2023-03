Bakelants is overtuigd voor Milaan-Sanremo: "Van Aert maakte na hem de meeste indruk voor de klassiekers"

Zaterdag staat het eerste Monument van het jaar op het programma. Maar wie zijn de favorieten voor Milaan-Sanremo?

Wout van Aert zaaide met zijn forfait door ziekte in de Strade Bianche wat twijfel over zijn vorm. Ook in Tirreno-Adriatico deed hij nooit mee voor ritwinst, maar maakte hij wel indruk.

Maar toch overtuigde Van Aert in enkele ritten. "Wout kwam in de Tirreno ten val in een rit (rit vier, red.) die hij anders zeker zou hebben gewonnen", zegt Jan Bakelants bij Sporza.

Van Aert zal in orde zijn

"Zaterdag was Van Aert beresterk en reed hij op de voorlaatste klim alles in stukken en brokken. Met een andere indeling en minder twijfels over zijn conditie had hij ook zelf die rit kunnen winnen", zegt Bakelants nog.

Voor Bakelants is het dan ook duidelijk dat Van Aert zaterdag zal meedoen voor de zege. "Behalve Pogacar heeft Wout al het meeste indruk gemaakt voor de klassiekers", stelt hij.