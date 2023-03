'Einde verhaal bij Trek-Segafredo dreigt voor renner die kat doodschoot'

Het lijkt einde verhaal voor Antonio Tiberi bij Trek-Segafredo. La Gazzetta dello Sport maakt zich sterk dat zijn huidige contract niet zal worden uitgedaan.

In juni 2022 schoot Antonio Tiberi de kat van een politicus in San Marino dood. Onlangs werd hij daarvoor veroordeeld. Tiberi kreeg een boete van 4000 euro. Trek-Segafredo verklaarde achteraf in een statement dat het niets van de feiten afwist, maar ze schorsten hem voor 20 dagen.

Wat er nu gaat gebeuren is niet duidelijk. De schorsing van Tiberi loopt af en in principe zou hij aan de start van de Settimana Coppi e Bartali staan, maar De Telegraaf zegt dat hij daar toch niet zou starten, waardoor de kans groter is dat zijn schorsing langer zal duren.

La Gazzetta dello Sport ziet nog een andere mogelijkheid. Volgens de Italiaanse krant zou Tiberi kunnen vertrekken. Zijn contract loopt nog tot eind 2024, maar de krant meldde dat het contract eerder zal beëindigd worden. Al zal de Italiaan dan wellicht niet zo lang zonder team zitten. "Er zijn verschillende teams die interesse hebben in de 21-jarige renner", schreef de krant nog.