Roger De Vlaeminck is het zeker: "Hij is de beste renner van de wereld"

Roger De Vlaeminck won in 1973, 1978 en 1979 Milaan-Sanremo. Hij blikt vooruit op het eerste Monument van het jaar.

De beste renner wint niet altijd in Milaan-Sanremo. Die beste renner lijkt momenteel Tadej Pogacar te zijn. Toch vindt de Sloveen dat Milaan-Sanremo wellicht het moeilijkste Monument is om te winnen.

Roger De Vlaeminck lacht dat wat weg. "Moh, Pogacar is de beste coureur ter wereld. Als hij aanvalt op het steilste stuk van de Poggio, is hij negen kansen op tien weg", is De Vlaeminck duidelijk bij Het Nieuwsblad.

De Vlaeminck zag ook dat Pogacar volop koerste in Parijs-Nice en daar drie ritten en het eindklassement won. "Ik deed dat in de Tirreno ook altijd. Niet elke dag, maar toch af en toe eens diep gaan, zoals Pogacar nu", zegt De Vlaeminck nog.

Twijfels over Parijs-Roubaix

De Vlaeminck is er ook van overtuigd dat Pogacar Parijs-Roubaix kan winnen, Gilbert noemde dat onlangs nog het moeilijkste Monument voor de Sloveen om te winnen. "Maar ook nog Roubaix erbij nemen: in zijn plaats zou ik het niet doen", stelt De Vlaeminck. En dan doelt hij vooral op de mogelijke gevolgen voor de rest van zijn seizoen en de Tour bij een val