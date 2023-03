📷 Remco Evenepoel en ploegmaats sluiten fase in Giro-voorbereiding af

Remco Evenepoel heeft zijn hoogtestage in Tenerife afgesloten. Zo zit een nieuwe fase in zijn Giro-voorbereiding erop.

In 2023 staat het 1e deel van het seizoen van Remco Evenepoel in het teken van de Giro. Hij is volop aan zijn voorbereiding bezig en reed al de Ronde van San Juan en de UAE Tour.

De afgelopen weken was Evenepoel op hoogtestage in Tenerife. Samen met Ilan Van Wilder, Fausto Masnada, Louis Vervaeke en Jan Hirt werkte hij zijn hoogtestage af.

Enkele dagen voor de start van de Ronde van Catalonië zat hun hoogtestage erop. Zo zit een belangrijke fase in de Giro-voorbereiding erop en gaan ze richting een volgende belangrijke fase.