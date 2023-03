Indrukwekkende Lotte Kopecky pakt met solo de zege in Nokere Koerse en eert zo haar overleden broer

In Nokere Koerse voor vrouwen heeft Lotte Kopecky de zege gepakt. Kopecky was de beste na een solo.

Lotte Kopecky stond na het overlijden van haar broer dan toch aan de start van Nokere Koerse. Ze voegde de koers nog toe aan haar programma nadat die initieel niet op het programma stond.

Kopecky had er duidelijk zin in wat ze viel op 85 kilometer van de streep een eerste keer aan. Ze kreeg onder meer Shirin van Anrooij mee, maar zo'n 10 kilometer later werd ze alweer gegrepen.

Kopecky wint solo

Vijf kilometer later viel Kopecky opnieuw aan en reed ze samen met de Britse Henderson tot op 40 kilometer van de streep op kop. Daarna reed niemand echt nog ver weg, tot de Française Biannic aanviel op 23 kilometer van de meet.

Op de laatste kasseistrook van de dag, de Lange Ast, viel Kopecky nog eens aan samen met de Italiaanse Gasparrini. Enkele kilometers later schudde Kopecky haar laatste twee medevluchters af nadat die niet echt wilden meewerken.

Kopecky reed de laatste 7 kilometer alleen en pakte solo de zege. Ze eert zo op een fantastische manier haar overleden broer Seppe. Lorena Wiebes werd nog tweede, Bastianelli werd derde.

