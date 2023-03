Soudal-Quick Step laat een van zijn kopmannen thuis voor Milaan-Sanremo en trekt één kaart

Soudal-Quick Step heeft zijn selectie voor Milaan-Sanremo bekend gemaakt. Daarin geen Fabio Jakobsen, die vorig jaar nog een doel maakte van het Monument.

Julian Alaphilippe wordt de absolute kopman bij Soudal-Quick Step. De Fransman groeit stilaan naar zijn goede vorm toe en werd onder meer eens tweede in een rit in Tirreno-Adriatico en won al eerder in Frankrijk.

Toch is het maar de vraag of Alaphilippe mee zal kunnen met toppers zoals Pogačar op de Poggio. De voormalige wereldkampioen krijgt met Florian Sénéchal, Kasper Asgreen, Tim Declercq, Dries Devenyns, Davide Ballerini en Yves Lampaert wel een sterke ploeg mee naar Italië.

"We gaan met veel grinta richting Milaan-Sanremo. De jongens zijn klaar na een sterke start van het seizoen, nu hopen we gewoon dat het geluk aan onze kant staat, want we zijn erg gemotiveerd om voor een goed resultaat te gaan", zegt ploegleider Davide Bramati.

Geen Fabio Jakobsen

In de selectie dus geen spoor van Europees kampioen Fabio Jakobsen. Patrick Lefevere stelde eerder al dat er de laatste jaren te hard gereden wordt op de Cipressa en Poggio en Milaan-Sanremo dus geen wedstrijd meer was voor Jakobsen. Dat blijkt nu dus uit de selectie.

Vorig jaar werd Jakobsen 86ste in Milaan-Sanremo, hij eindigde toen op 6 minuten van winnaar Matej Mohoric.