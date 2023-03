Mathieu van der Poel en Arnaud De Lie kennen hun ploegmaats voor Milaan-San Remo

Bij Alpecin-Deceuninck is Mathieu van der Poel het grote speerpunt binnen de selectie. Al krijgt Jasper Philipsen ook een belangrijke rol en kan hij ook zijn kans gaan. Daarnaast zullen nog 2 Belgen aan de start staan. Dat zijn Quinten Hermans en Gianni Vermeersch.

#MilanoSanremo 🇮🇹 FIRST MONUMENT COMING UP! 🥹 ➡️ Here is our line-up for #LaPrimavera #AlpecinDeceuninck pic.twitter.com/q1xZ3bKIwk

Ook Lotto Dstny maakte zijn definitieve selectie voor Milaan-San Remo bekend. Arnaud De Lie die debuteert en Caleb Ewan zijn de kopmannen. Zij kunnen allebei op hun spurt rekenen. Naast De Lie zitten met Maxim Van Gils, Frederik Frison en Jasper De Buyst nog 3 Belgen in de selectie.

📢LINE-UP: @Milano_Sanremo



The first Monument of the season is almost here, who's excited for #MilanoSanremo this Saturday 😃 pic.twitter.com/VH5EEhYhtc