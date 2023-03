Peter Sagan grapt in de aanloop naar wellicht zijn laatste Milaan-San Remo: "Stel dat ik win, dan ..."

Peter Sagan rijdt zaterdag wellicht zijn laatste Milaan-San Remo. In de aanloop naar de wedstrijd had hij tijd om met de pers te grappen.

Zaterdag probeert Peter Sagan nog een keer Milaan-San Remo te winnen. In het verleden eindigde hij al 2 keer 2e en 8 keer in de top 6. Het wordt wellicht zijn laatste kans, want wellicht zal hij na dit seizoen geen WorldTour-wedstrijden meer rijden. Hij gaat in 2024 voor de Olympische Spelen in het mountainbiken.

Ter voorbereiding reed Sagan onder meer de Tirreno-Adriatico. Tijdens een persmoment blikte hij tijdens de Tirreno al vooruit op La Primavera. "Het is voor mij een moeilijke wedstrijd om te winnen, maar gelukkig heb ik zaterdag nog één kans", vertelde de Slovaak.

"Of ik kan winnen, hangt van het koersverloop en de vorm van de dag af", ging Sagan verder. "We zullen wel zien. Er kan van alles gebeuren en je weet maar nooit."

Ook had Sagan nog tijd voor een grapje: "Als ik win ga ik met pensioen. Nee, grapje. Alhoewel, laat ons zaterdag afwachten. Ik ga ervoor en we zullen dan wel zien."