Tim Merlier blikt na zijn zege in Nokere Koerse vooruit op de rest van het voorjaar

Tim Merlier won Nokere Koerse, maar zijn voorjaar zit er nog niet op. Hij kijkt nog naar de andere wedstrijden uit.

Met overmacht won Tim Merlier de massasprint in Nokere Koerse. Hij was de 1e Belgische kampioen ooit die die koers won.

Zo zit Merlier al aan 5 zeges dit seizoen en is hij de man in vorm bij Soudal Quick-Step. Al is zijn honger nog zeker niet gestild. Er komen dit voorjaar nog wedstrijden aan.

Merlier zal nog de Bredene Koksijde Classic rijden en daarna ook nog Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat hij vooral zijn zinnen op Gent-Wevelgem heeft gezet. De koers past goed binnen zijn mogelijkheden, vertelde hij.