Oplossing gevonden: de winnaars van de Ronde van Vlaanderen krijgen een nieuwe bestemming

De winnaars van de Ronde van Vlaanderen hebben een nieuwe bestemming gekregen. Er kwam een nieuwe oplossing voor de foto's en namen in de Ronde van Vlaanderenstraat.

Sinds 2016 werd de Ronde van Vlaanderenstraat in Kluisbergen een 'belevingsstraat'. De foto's van ex-winnaars werden op de kasseien afgebeeld. Zo kregen alle winnaars een speciale plaats. Ook stonden alle namen van alle winnaars op het beton van de straat gekalkt.

Al waren er wel problemen bij dat concept. Elk jaar werden de foto's kapotgereden. Zo moesten die foto's telkens opnieuw op de kasseien geplaatst worden. Ook werd de lijst van namen niet meer aangevuld. Een nieuwe oplossing drong zich op.

Die oplossing is er gekomen. Vanaf 2023 zal er een wall of fame zijn. Daarop staan alle winnaars met hun foto op. Ook is er al voldoende plaats voorzien, zodat de toekomstige winnaars ook op die wall of fame kunnen komen. Zo zullen Briek Schotte, Eddy Merckx, Tom Boonen, Edwig Van Hooydonck, Lotte Kopecky en Mathieu van der Poel voor altijd een mooie plaats langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen hebben.