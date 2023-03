Wout Van Aert kent zijn ploegmaats om opnieuw Milaan-San Remo te winnen

Milaan-San Remo is het begin van de belangrijke voorjaarskoersen voor Wout Van Aert. Hij zal proberen La Primavera voor de 2e keer te winnen. Eerder won hij al in 2020.

Jumbo-Visma maakte een dag voor de wedstrijd zijn selectie bekend. Hij krijgt onder meer Nathan Van Hooydonck mee als ploegmaat. Ook Christophe Laporte zit in de selectie.

Verder zitten ook Jos van Emden, Edoardo Affini, Attila Valter en Jan Tratnik in de selectie.

🇮🇹 #MilanoSanremo



First Monument of the year!🔥 This is our team for 𝓜𝓲𝓵𝓪𝓷𝓸-𝓢𝓪𝓷𝓻𝓮𝓶𝓸. pic.twitter.com/pD4DlnfKTa