Mathieu van der Poel over zijn zege in Milaan-Sanremo: "Dat vertelde ik mijn ploeggenoten ook"

Mathieu van der Poel heeft Milaan-Sanremo gewonnen. De Nederlander haalde verschroeiend uit op de Poggio en hield stand tot op de meet.

Tadej Pogacar versnelde eerst op de Poggio en kreeg Van der Poel, Van Aert en Ganna mee. Van der Poel haalde op het einde van de Poggio verschroeiend uit en hield uiteindelijk 15 seconden over op de drie achtervolgers.

"Op de Cipressa ging het niet zo hard, omdat de wind op kop zat. Mijn benen voelden toen nog heel goed. Dat vertelde ik mijn ploeggenoten ook", zei Van der Poel in het flashinterview.

"Ik wilde een aanval plaatsen op het einde van de Poggio en gelukkig vond ik nog een gaatje tussen Pogacar en de muur. De manier waarop ik win, is voor mezelf ook buiten alle verwachting. Ik ben heel blij."

Beste niveau

"Dit is een speciale. Het is een Monument, een koers die iedereen wil winnen. Al vanaf het WK veldrijden was ik op deze wedstrijd gefocust. In de Tirreno was ik niet zo goed, ik wist dat ik koersdagen nodig had om mijn beste niveau te bereiken. En vandaag was mijn beste niveau", besloot Van der Poel.