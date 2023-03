🎥 Primoz Roglic klopt Remco Evenepoel in de Ronde van Catalonië in een prestigesprintje

Primoz Roglic heeft de 1e rit in de Ronde van Cataloniƫ gewonnen. Aan het einde was hij sterker dan Remco Evenepoel in een prestigesprintje.

Rit 1 van de Ronde van Catalonië ging van Sant Feliu de Guíxols en weer terug. Onderweg waren er enkele beklimmingen en de laatste klim was op 25 km van de streep. De laatste kilometers waren geaccidenteerd en de slotkilometer liep nog op. Alles was goed voor bijna 165 km.

Na zo'n 10 km vertrokken 5 renners. Onder meer Rune Herregodts en Alessandro De Marchi waren erbij. Ze kregen meer dan 4 minuten van het peloton, maar al snel kwam er controle.

Het peloton had de koplopers snel weer binnen handbereik, maar liet hen nog wat langer spartelen. Ze wachten tot na de laatste klim en op 6 km van de streep was iedereen gegrepen.

In de sprintvoorbereiding was er nog een zware valpartij met Dario Cataldo als zwaarste slachtoffer. Het peloton reed door en we gingen met een uitgedund peloton sprinten. Jumbo-Visma trok de sprint aan en Primoz Roglic ging als 1e aan. Remco Evenepoel kwam nog stevig opzetten, maar Roglic hield hem af en is ook de 1e leider.