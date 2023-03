Toch geen hereniging voor Tadej Pogacar: "Enkele weken diep gezeten"

Tadej Pogacar wordt dan toch niet herenigd met Allan Peiper. Er werd geen akkoord tussen Peiper en Team UAE Emirates gevonden.

Afgelopen winter kwam er heuglijk nieuws. De geruchten deden de ronde dat er een nieuwe samenwerking tussen Allan Peiper en Team UAE Emirates zou komen.

Op die manier wou het team er alles aan doen om voor de 3e keer met Tadej Pogacar de Tour de France te winnen. 2 keer was dat met Peiper in het team gelukt, maar in 2022 (zonder Peiper) niet.

Zo zouden Pogacar en Peiper herenigd worden, maar dat gaat niet door. Het team en Peiper vonden geen akkoord. "We hebben geen akkoord over de strategie gevonden en de manier waarop mijn rol moest ingevuld worden", vertelde Peiper aan Het Laatste Nieuws.

Dat er geen akkoord kwam, heeft Peiper veel pijn gedaan: "Ik heb al enkele weken heel diep gezeten. Tussen mijn behandelingen door heb ik maar een klein venster waarin ik iets kan bijbrengen. Dat venster wordt voor mij nu opnieuw gesloten."