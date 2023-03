šŸŽ„ Aanval Van der Poel in Milaan-Sanremo nu duidelijk in beeld, inclusief teken richting Pogačar

De beslissende aanval van Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo was niet heel duidelijk in beeld. Maar door de beelden van enkele toeschouwers wordt nu toch allemaal duidelijk.

Dit jaar geen beelden vanop de motor op de Poggio, maar wel vanuit de helikopter. Net toen Mathieu van der Poel zijn beslissende aanval inzitten zwenkte de camera even naar de drie achtervolgers. Daardoor was de beslissende aanval van Van der Poel eigenlijk nooit helemaal goed in beeld. Maar de dagen na Milaan-Sanremo duiken er steeds meer foto's en filmpjes op van toeschouwers. In een fotoreeks op Instagram is duidelijk te zien hoe Van der Poel zich wel door een heel klein gaatje wurmt om voorbij Pogačar te gaan. Van der Poel tikte Pogačar ook nog even aan om aan te geven dat hij wou passeren. Pogačar was zo vriendelijk om Van der Poel te laten passeren, maar hem volgen lukte niet voor de Sloveen. Hij werd uiteindelijk vierde in de sprint. Ook Pogačar zag de beelden intussen al en reageerde zoals meestal ludiek. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sara's Photos šŸš“šŸ»‍ā™‚ļøšŸ“ø (@saras_photos09) pic.twitter.com/xl46s50e2L — Tadej Pogačar (@TamauPogi) March 20, 2023