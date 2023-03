🎥 Alweer net niet voor Evenepoel in Catalonië: hij verliest sprintje in laatste bocht tegen Ciccone en Roglic

Alweer geen overwinning voor Remco Evenepoel. In een sprintje werd hij in de tweede rit van de Ronde van Cataloniƫ geklopt door Ciccone en Roglic.

Na een sprintje tussen de klassementsmannen op maandag was het dinsdag ook weer aan de klimmers met aankomst op de Vallter (15.1 km aan 6.7%). Een kopgroep van acht kreeg iets minder dan vijf minuten van het peloton.

De Brit Simon Carr bleef als laatste over van de vlucht, op iets minder dan 7 kilometer van de streep. Onder het ferme beukwerk van Bahrain-Victorious, voor kopman Landa, ging het tempo de hoogte in.

Colombiaans kampioen Chaves was de eerste die aanviel, op zo'n 6,5 kilometer van de streep. Kuss probeerde te volgen, maar waaide uiteindelijk terug. Chaves bouwde zijn voorsprong uit tot meer dan een halve minuut, de oorlog bij de favorieten bleef lang uit.

Geen overwinning voor Evenepoel

Ilan Van Wilder nam op 3 kilometer van de meet over op kop bij de favorieten, maar veel dichter bij Chaves kwam hij niet. Een kilometer later viel Landa aan, Evenepoel nam meteen over met onder Ciccone en Roglic in zijn wiel.

Evenepoel bleef op kop sleuren, met de concurrentie in zijn wiel. Chaves werd op 500 meter van de streep ingelopen, maar het werd toch weer een sprint tussen de favorieten.

Evenepoel liet in de laatste bocht Ciccone en Roglič onderdoor komen en geraakt niet meer over de twee. Ciccone sprintte naar de overwinning, voor Roglič en Evenepoel.

