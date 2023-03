Ilan Van Wilder doet zijn verhaal van slotklim in Catalonië, waar hij stevig op zijn tanden moest bijten

Ilan Van Wilder deed weer een mooie kopbeurt voor Remco Evenepoel in de Ronde van Catalonië. Winst leverde het niet op, maar het echte doel is natuurlijk de Giro.

Bahrain-Victorious legde een stevig tempo op vanaf de voet van de slotklim. Een te stevig tempo vindt Van Wilder en hij kreeg gelijk, want kopman Landa eindigde op 11 seconden van Evenepoel en co.

"Ik denk dat ze het moreel wilden breken bij de rest. Daarna zakte het tempo, heb ik overgenomen en zei Remco hoe hard ik moest rijden", zei Van Wilder bij Het Nieuwsblad.

Van Wilder moest door het hoge tempo van Bahrain wel bijna lossen, maar hij beet op zijn tanden en kwam toch nog terug. "Ik ben er weer doorgekomen en dan heb ik mijn job kunnen doen."

Giro blijft het hoofddoel

Van Wilder benadrukte nog eens wat het grote doel is van de ploeg: de Giro. De ploeg die in Catalonië start komt nog maar net terug van hoogtestage en ze moeten pas over zes weken top zijn. Tegen dan gaat de ploeg nog beter worden denkt Van Wilder.