Renner breekt zowat alles bij horrorcrash in Catalonië

Dario Cataldo was het zwaarste slachtoffer van de horrorcrash op zo'n zes kilometer van het einde van de eerste etappe.

Hij liep bij de val heel wat breuken op. Een lange lijst is het, angstaanjagend zelfs een klein beetje om op te sommen.

Enkele ribben, het sleutelbeen, de heup, het dijbeen en de wervelkolom zijn gebroken bij de Italiaanse renner.

Er wacht hem uiteraard een erg lange revalidatie. Het voorjaar van Dario Cataldo zit erop, ook de zomer is onhaalbaar.

Sad to report that @DarioCataldo sustained multiple fractures as a result of the crash in the final kilometers of #VoltaCatalunya102 today 😢❤️‍🩹



Read the full update 👇 and join us in wishing Dario all the best for his recovery!https://t.co/7brXenBDMl