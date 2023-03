🎥 Trek-Segafredo komt met update over zwaar gevallen Elissonde

Maandag viel Dario Cataldo heel zwaar in de laatste vijf kilometer van de eerste rit van de Ronde van Catalonië en liep meerdere breuken op. Dinsdag viel Kenny Elissonde in aanloop naar de slotklim.

De Fransman kwam stevig ten val en greep onder meer naar zijn pols en zijn schouder. Elissonde gaf op en liet zich onderzoeken in het ziekenhuis.

Trek-Segafredo kwam woensdagochtend me een update over Elissonde. De Fransman heeft geen breuken overgehouden aan zijn val en heeft verder ook geen andere serieuze blessures opgelopen.

Trek-Segafredo moet het in de Ronde van Catalonië wel verder redden met maar 5 renners. Dat Giulio Ciccone dinsdag de rit nog won was al een pleister op de wonde.

De zware val waarbij Elissonde was betrokken

