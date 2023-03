De ploeg van Sep Vanmarcke trekt zonder sprinter naar Brugge-De Panne: "In de Tirreno-Adriatico werd hij ziek"

Israël-Premier Tech staat in Brugge-De Panne zonder sprinter aan de start. Giacomo Nizzolo is nog steeds ziek.

Voor Milaan-San Remo had Israël-Premier Tech al heuglijk nieuws voor Sep Vanmarcke. Hij mocht toch deelnemen doordat Giacomo Nizzolo ziek had moeten afhaken. "In de Tirreno-Adriatico werd hij ziek", vertelde ploegleider Dirk Demol aan Sporza.

"Nizzolo is nog steeds niet topfit", ging Demol verder. Daardoor zal de Italiaan ook niet in Brugge-De Panne aan de start staan. Derek Gee neemt zijn plaats in en daardoor zullen ze zonder sprinter Brugge-De Panne rijden.

Demol vindt dat geen ramp: "Iedereen spreekt van een massasprint, maar ik verwacht niet dat die er zal komen. Zeker niet door de weersverwachtingen. Ik verwacht dat wij zeer aanvallend zullen koersen, omdat wij geen baat voor een spurt hebben."