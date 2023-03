Dylan Groenewegen en Jayco-AlUla krijgen nog ferme tegenslag voor Classic Brugge-De Panne

Dylan Groenewegen is een van de favorieten voor winst in de Classic Brugge-De Panne als het tot een spint komt. Maar Groenewegen moet wel een mannetje missen.

Dylan Groenewegen pakte zowel in de Saudi Tour als in de UAE Tour al een ritzege. In de laatste rit van Tirreno-Adriatico werd hij tweede na Jasper Philipsen. De Nederlander kijkt dan ook uit naar de Classic Brugge-De Panne.

En Groenewegen heeft goede herinneringen aan die wedstrijd. "Ik kijk ernaar uit om terug mee te doen aan Classic Brugge-De Panne, zeker na mijn tweede plek van afgelopen seizoen", zegt Groenewegen.

Mannetje minder aan de start

Er worden door de zijwind in de Moeren wel waaiers voorspeld en daar kan Groenewegen een mannetje tekort komen want de Oostenrijker Lukas Pöstlberger is namelijk ziek.

Jayco-AlUla start dus maar met zes in plaats van met zeven renners. Groenewegen krijgt de steun van Mezgec, O’Brien, Durbridge, Quick en Reinders om hem opnieuw naar een goede uitslag te leiden.