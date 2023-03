Egan Bernal opnieuw in het peloton, maar ziet af in Ronde van Catalonië: "Dat zou stom zijn na die blessure"

Egan Bernal (26) is nog niet op topniveau bij zijn terugkeer in het peloton. In de Ronde van Catalonië staat hij al op meer dan 3 minuten van Roglič.

Egan Bernal viel in januari 2022 zwaar op training, kwam in september terug in het peloton. In Denemarken en Duitsland reed hij toen niet uit, dit jaar probeert de Colombiaan weer op niveau te komen.

In de Ronde van San Juan in januari werd Bernal in de bergrit vierde, maar de dag nadien moest hij opgeven met kniepijn. In de Ronde van Catalonië keerde hij terug naar het peloton. Dinsdag kwam hij als 34ste binnen, op 2’45” van Ciccone.

Stom om zichzelf druk op te leggen

"Ik heb niet te veel getraind, dus het is normaal dat ik hier afzie. Dit is mijn eerste wedstrijd in de World Tour sinds mijn ongeval. Ik moet opnieuw gewoon worden aan dit tempo", zegt Bernal bij Het Nieuwsblad.

Bernal wil toegroeien naar zijn beste vorm, maar wil niet niks forceren. "Ik voel geen druk: niks moet. Ik ben vooral heel gelukkig dat ik nog leef na dat ongeluk. Het zou stom zijn om te veel druk op mezelf te leggen na die blessure."