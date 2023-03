INEOS Grenadiers trekt met ijzersterke ploeg én opvallend snel herstelde renner naar E3 Saxo Classic

Ben Turner (23) viel tijdens de Omloop Het Nieuwsblad en brak toen zijn elleboog. Maar de Brit staat mogelijk vrijdag tijdens de E3 Saxo Classic al weer aan de start.

Ben Turner toonde aan het begin van het seizoen in Spanje al dat hij opnieuw een stap voorwaarts had gezet. De Brit won de Ronde van Murcia, in Jaén Paraiso Interior, de Spaanse Strade Bianche, werd Turner tweede na Tadej Pogačar.

Turner had vorig jaar al veel indruk gemaakt in de klassiekers met een achtste plaats in Dwars door Vlaanderen, een vierde plaats in de Brabantse Pijl en een elfde plaats in Parijs-Roubaix.

Na minder dan een maand al terug aan de start

Turner begon dan ook met veel verwachtingen aan het voorjaar, maar in de Omloop Het Nieuwsblad liep het dus al snel mis met zijn elleboogbreuk. Maar de Brit is na iets minder dan een maand al hersteld.

Turner verkende woensdagochtend al de E3 Saxo Classic en INEOS Grenadiers bevestigde ondertussen dat de Brit ook aan de start zal staan. De Britten rekenen daarnaast ook op Ganna (2de in Milaan-Sanremo), Kwiatkowski (winnaar in 2016) en Narvaez (zesde in 2022).