Straf! Gretige Philipsen woekert met krachten en klopt ook nog eens sprinter van Jumbo-Visma en Lampaert op de meet

De weersomstandigheden wezen op een lastige koers en dat is ook gebleken. Philipsen toonde onderweg het meeste initiatief in Brugge-De Panne, hij maakte het ook nog eens af aan de streep. Kooij en Lampaert werden tweede en derde.

In twee fasen kwam een vroege kopgroep van zeven tot stand. Rutsch, Le Berre, Benixden, Reynders, Fretin, Meens en Blouwe kozen voor de aanval. Voor Blouwe en Meens van Bingoal zou het vooraan wel te snel gaan. Een andere belangrijke ontwikkeling was dat er al een streep kon door een grote naam door de opgave van Sam Bennett.

Zoals altijd in deze koers was het uitkijken naar De Moeren, en nog meer door de regen en de wind. En jawel hoor, we kregen waaiers! Philipsen was zelf de aanstoker. Die eerste waaier slokte ook de volledige eerste groep op en telde nog zo'n vijfendertigtal renners.

HERGROEPERING VAN KORTE DUUR

Belangrijke afwezige in deze groep was Fabio Jakobsen. Het was vooral bij Jumbo-Visma en Jayco dat het ontbreken van hun sprinter vooraan zwaar doorwoog, want ook Kooij en Groenewegen waren niet mee. Er werd dus werk gemaakt van een hergroepering, maar een volgende waaier bleef niet lang uit.

Deze keer was het een groep van 18 leiders, met daarbij ook nog heel wat snelle mannen. Met onder andere weer een attente Philipsen. Die had net als Lampaert wel een fietswissel nodig. Waarna de man van Alpecin-Deceuninck opnieuw zich bijzonder gretig toonde. Frison, Kooij en Lampaert gingen mee.

KWARTET BLIJFT VOOROP

Lampaert, dat was natuurlijk niet de rapste man aan de start bij Soudal Quick-Step. In de achtervolging probeerde Ballerini dan toch maar de groep met Jakobsen terug te brengen. Het kwartet bleef toch voorop. Frison kon amper nog meesprinten. Philipsen maakte zijn meesterstukje knap af, voor Kooij en Lampaert.