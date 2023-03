Twee zéér snelle mannen zagen de bui al letterlijk en figuurlijk hangen: "Een leerschool" en "Misschien een verrassing"

Het is een belangrijke dag voor de hele snelle mannen in het peloton. Buien, die moeten ze er ook wel bijnemen. Letterlijk en figuurlijk. Gerben Thijssen en Dylan Groenewegen moeten uit de achtergrond komen om mee te doen voor winst in Brugge-De Panne.

Onder impuls van Jasper Philipsen bestond in De Moeren een kopgroep van 35 man en daar warenGerben Thijssen en Dylan Groenewegen niet bij. Nochtans verkeert Thijssen in hoogvorm. "Ik heb serieuze stappen gezet. Het gaat heel snel. Ik heb twee keer gewonnen met een ultieme jump, maar dat blijven mooie zeges."

De man die net zijn contract verlengde, was zich er ook wel van bewust dat het geen evidentie ging zijn om voor nummer 3 te zorgen. "Winnen is winnen, maar vandaag startten wel mannen met heel hoog niveau en meer ervaring van mij. Het is niet dat ik de druk van mij af wil duwen. Dit is wel een leerschool voor mij."

© photonews

Dan heeft Thijssen het over de weersomstandigheden en die speelden ook al door het hoofd bij Dylan Groenewegen. "De regen en wind maken het een zwaardere koers. Een verrassing in mijn programma is misschien dat ik Gent-Wevelgem ga rijden, maar eerst deze lastige koers."

Hoe ziet zijn programma er verder nog uit. "Ik rijd ook nog Dwars door Vlaanderen en de Scheldeprijs. De andere koersen zijn zeker te zwaar voor mij." Brugge-De Panne is ook niet simpel, al sloot een achtervolgende groep wel weer aan. Pas aan de aankomst kunnen er definitieve conclusies getrokken worden.