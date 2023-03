Wielericoon onder de indruk van Remco Evenepoel: "Laat hem gewoon gek koersen"

Remco Evenepoel greep in de tweede rit van de Ronde van Catalonië weer naast de ritzege. Maar toch genoot Alberto Contador van de Belg.

Maandag werd Evenepoel in de eerste rit in de Ronde van Catalonië tweede, in de tweede rit op dinsdag werd hij derde. De wereldkampioen werd geklopt door Ciccone en Roglic.

Alberto Contador genoot en vindt het een goede beslissing van Evenepoel om naar de Giro te gaan. "In de toekomst zullen we wel zien of hij het op kan nemen tegen Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard. Evenepoel heeft nog tijd zat en alle ruimte om te verbeteren. Ik vind dat we hem de nodige tijd moeten geven", zegt hij bij Eurosport.

Laat Evenepoel koersen

"In de Giro zie ik hem in staat om ergens tijdens een rit aan te vallen en solo te winnen, in stijl dus", zei Contador nog. Volgens de Spanjaard gaat Evenepoel knallen in de tijdritten, maar het wordt nog afwachten hoe hij de steile beklimmingen gaat overleven.

Contador hoopt wel dat Evenepoel zichzelf blijft. "Laat hem gewoon gek koersen. Hij gaat er altijd vol voor en je weet niet altijd of het succes zal opleveren of niet, net omdat hij zo ver van de finish ten aanval trekt. Maar die zaken houden ons aan de televisie."