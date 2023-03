🎥 Alpecin-Deceuninck wint nu ook in de Ronde van Catalonië

Kaden Groves heeft de 4e rit in de Ronde van Cataloniƫ gewonnen. Hij won de massasprint. Primoz Roglic blijft leider.

Op dag 4 stond het peloton in de Ronde van Catalonië voor een overgangsrit. De rit ging vooral bergaf en de aankomst lag na 188 km in Sabadell.

Vooraf werd er gezegd dat de vluchters stand konden houden en dat zagen we ook in de beginfase. Het duurde meer dan zo'n 40 km vooraleer de vroege vlucht zich vormde. Het vijftal kreeg meer dan 3 minuten en in het peloton kon Soudal Quick-Step recupereren. Andere ploegen leidden de achtervolging.

Het peloton had er wel zijn werk aan. Op de laatste klim (30 km van de streep) had de kopgroep nog steeds meer dan een minuut voorsprong op het peloton en nadien was het vooral nog bergaf.

In de laatste kilometers werd er stevig doorgevlamd en op 4 km van de streep werden de vluchters gegrepen. We gingen naar een massasprint. Er werd getwijfeld, maar uiteindelijk trok Israël-Premier Tech de sprint aan. Bryan Coquard ging als 1e aan, maar het was Kaden Groves die zegevierde. Hij won voor Coquard en Corbin Strong. Primoz Roglic blijft leider.