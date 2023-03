De Wolf ziet ideale aanwinst (met verleden bij de ploeg) voor Tour-ploeg van Evenepoel, maar Boonen waarschuwt

Patrick Lefevere moet voor 2024 nog op zoek naar enkele versterkingen voor de klimtrein van Remco Evenepoel. Een oude bekende van de ploeg lijkt een ideaal profiel te hebben.

De ploeg van Remco Evenepoel presteert momenteel goed in de Ronde van Catalonië. En met die ploeg trekt Evenepoel ook naar de komende Giro, waar hij ook voor de eindzege gaat.

"Serry, Van Wilder, Vervaeke en Hirt presteren allemaal fantastisch. En ze zullen allemaal nog enkele procentjes beter worden, want ze trekken allemaal nog op stage voor de Giro", zegt Dirk De Wolf bij Wielerclub Wattage.

De Plus terug naar ploeg Lefevere?

Maar voor de Tour van 2024 lijkt Soudal-Quick Step toch wat renners te moeten bijhalen. De Wolf ziet een ideale aanwinst. "Iemand zoals Laurens De Plus (27) zou perfect passen in de ploeg. Die zal extra gemotiveerd zijn om te werken voor Remco."

De Plus reed tussen 2016 en 2018 al voor het team van Lefevere en is einde contract bij INEOS Grenadiers. Ook de Fransman Pavel Sivakov is einde contract bij de Britten, maar daar ziet Tom Boonen ook een mogelijk probleem voor Lefevere.

"Al die renners die einde contract zijn, weten dat Patrick zoekende is. Ze zullen een derde of de helft meer vragen van de prijs", zegt Boonen nog. Maar vanaf 2024 zou er wel al geld bijkomen bij het budget van de ploeg.