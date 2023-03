Diskwalificatie dreigde even voor Wout van Aert in de E3 Saxo Classic

Een opvallend moment nog in de E3 Saxo Classic. Wout van Aert ging nog even langs bij de auto, maar dat mocht eigenlijk niet.

Op iets meer dan 20 kilometer van de streep riep Wout van Aert nog eens de volgwagen bij zich. Van Aert leek een probleem met zijn ketting of zijn schakelapparatuur te hebben.

Een mecanicien van Jumbo-Visma hing even uit het raam en smeerde de ketting van Van Aert, maar net daar zit het probleem. Volgens het UCI-reglement is het rijdend smeren van een ketting niet toegelaten tijdens de koers.

Op sociale media verschenen al snel screenshots van het desbetreffende reglement en vreesden sommigen zelfs even voor de diskwalificatie van Van Aert. Maar zo ver kwam het dus niet, al overwoog de jury het wel.

Van Aert gaf bij Sporza meer uitleg over waarom hij de volgwagen nog zo laat riep. "Ik had een schakelprobleem. Die viel niet mooi naar rechts. Blijkbaar hebben ze er dan met olie op gezeten. Ik riep de auto omdat ik misschien een tikje had gehad. Dat was de reden dat ik de auto riep."

Unironically, the UCI rules dictate that Wout van Aert should be disqualified. Would be unfortunate if applied. 😬 #E3SaxoClassic https://t.co/OeDoPkctPP — Benji Naesen (@BenjiNaesen) March 24, 2023