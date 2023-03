Uijtdebroeks supportert met doel voor Evenepoel: "Ga dat Remco voor de start zeggen"

Cian Uijtdebroeks staat nog altijd mooi in de top tien in zijn eerste rittenkoers in de WorldTour. Vrijdag moet hij nog één zware rit overleven.

De Belgische aandacht gaat terecht naar Remco Evenepoel in de Ronde van Catalonië. Hij strijdt met Roglič vrijdag wellicht voor de eindzege op een nieuwe aankomst bergop. Maar ook Cian Uijtdebroeks (20) doet het uitstekend. Hij staat voorlopig achtste in het klassement en kon telkens de andere renners van de top tien volgen. Maar als Uijtdebroeks moet werken voor kopman Jai Hindley deinst hij daar niet voor terug. "Ik denk hoe dan ook dat Evenepoel en Roglič er bovenuit steken en dat de eindzege voor hem moeilijk wordt. Dan is het toch beter dat we met twee in de top tien eindigen", zegt Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad. Jongerentrui Uijtdebroeks staat voorlopig ook tweede in het jongerenklassement, Evenepoel staat aan de leiding. Maar als Evenepoel vrijdag leider, wordt dan mag Uijtdebroeks die trui de laatste twee dagen dragen. "Het is simpel: ik ga Remco voor de start zeggen dat hij moet winnen. Dan draagt hij in het weekend de leiderstrui en ik dat witte shirt. Ik ga ervoor", zei Uijtdebroeks nog.