Johan Bruyneel vond Remco Evenepoel echt de allersterkste in Catalonië maar legt uit waarom hij toch verloor

Ook Johan Bruyneel keek met veel interesse naar de Ronde van Catalonië, waar Remco Evenepoel al eens de strijd aanging met Primož Roglič. En ondanks twee ritzeges in het klassement aan het kortste eind trok.

"Ik was verrast door de eindzege van Roglič", bekent Bruyneel in de podcast The Move. "In rit 1 zat Evenepoel rond de tiende positie bij het begin van de sprint en hij finishte nog als tweede. Dat was een bewijs dat Evenepoel in geweldige vorm verkeert."

"Persoonlijk denk ik dat Evenepoel sterker was dan Roglič, op basis van conditie en kracht", oordeelt Bruyneel. "Maar Evenepoel koerst gewoon anders en Roglič weet hoe hem te verslaan. Uitgezonderd het einde van rit 5 had Roglič niet de kracht om te kunnen aanvallen."

Wat heeft dan toch het verschil gemaakt? "Remco werd verslagen door 'Mr. Regelmatigheid', door iemand die bonificatieseconden verzamelt en daar is Roglič een meester in. Ik denk dat hij meer 'zen' is dan Remco. Remco heeft nog een enorme honger en maakt nog altijd fouten."

In een strijd tegen een andere topper kan je je dat niet permitteren. "Als je dat doet tegen iemand als Roglič, gaat hij dat afstraffen. Dat is wat gebeurd is in de Ronde van Catalonië."