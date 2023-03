Jumbo-Visma geeft meer uitleg over de lastminuteafzegging van Dylan van Baarle

Dylan van Baarle heeft in laatste instantie nog voor Dwars door Vlaanderen moeten afzeggen. Achteraf kwam Jumbo-Visma met een verklaring.

Het Nieuwsblad sprak met Merijn Zeeman, sportief manager bij Jumbo-Visma. Al wou hij de exacte reden niet geven. Dat mag namelijk niet meer.

Zeeman beseft wel dat het laattijdige forfait van Dylan van Baarle niet ideaal is. Van Baarle viel vrijdag in de E3 Saxo Classic en Zeeman vertelde dat van Baarle nog niet voldoende hersteld is en nog te veel last heeft als hij over de kasseien rijdt. Zo zal van Baarle niet in Dwars door Vlaanderen starten.

Het team rekent er wel op dat van Baarle wel aan de start van de Ronde van Vlaanderen zal staan. Zeeman benadrukte dat van Baarle goed zal zijn.

Christophe Laporte is de vervanger van de Nederlander en is kopman voor het team. Net als Tiesj Benoot.