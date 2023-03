Tadej Pogacar kent zijn ploegmaats voor de Ronde van Vlaanderen: "Ik kijk naar een nieuw duel uit"

Tadej Pogacar kent zijn ploegmaats voor de Ronde van Vlaanderen. Hij heeft onder meer Tim Wellens als luitenant meegekregen.

In de Ronde van Vlaanderen is Tadej Pogacar een van de favorieten om te winnen. Hij kent ondertussen al zijn ploegmaats voor zondag, want Team UAE Emirates maakte zijn selectie al bekend.

Onder meer Tim Wellens en Matteo Trentin zullen Pogacar bijstaan. Daarnaast zijn er ook Sjoerd Bax, Mikkel Bjerg, Rui Oliveira en Vegard Stake Laengen.

Pogacar zit nog in Monaco, maar heeft al veel zin in de Ronde van Vlaanderen: "Vorige week hadden we in de E3 Saxo Classic een geweldige koers en strijd. Ik kijk er al naar uit om dat ook zondag te doen."

"Mijn vorige deelname was een geweldige ervaring die ik nooit zal vergeten, want de energie van de wedstrijd en de passie voor de koers in België is zo speciaal. Ik voel me klaar en het team is dat ook. Dus zondag zullen we onze beste versie van onszelf geven", besloot de Sloveen.