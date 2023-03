Terug van weggeweest: Michael Matthews keert in Dwars door Vlaanderen terug: "Op elk moment kan alles veranderen"

Michael Matthews is terug van weggeweest. Na zijn coronabesmetting zal hij in Dwars door Vlaanderen voor het eerst weer in actie treden.

In Parijs-Nice moest Michael Matthews op de voorlaatste dag opgeven. Hij had een coronabesmetting opgelopen. Sindsdien koerst hij niet meer, maar na enkele weken mag hij weer een rugnummer opspelden. Matthews zit immers in de selectie van Jayco-AlUla voor Dwars door Vlaanderen. Hij krijgt onder meer Zdenek Stybar en Luka Mezgec mee als ploegmaats. "Velen van zijn ploegmaats reden de afgelopen week de kasseiklassiekers", aldus ploegleider Matthew Hayman op de teamwebsite. "Voor Matthews wordt het een goede test voor de Ronde van Vlaanderen die hij ook zal rijden." Het zal voor de 2e keer zijn dat Matthews Dwars door Vlaanderen rijdt. In 2017 eindigde hij 30e. "Het is een typische Vlaamse koers", kan Matthews zich nog herinneren. "En alles kan er op elk moment veranderen. Je moet dus constant geconcentreerd zijn."