Merijn Zeeman (Jumbo-Visma) ergert zich aan de Belgische fans en gaat in de tegenaanval

Sportief manager bij Jumbo-Visma Merijn Zeeman ergert zich aan de manier waarop de Belgen met hun sportsterren omgaan. Zo neemt hij het op voor Wout Van Aert die de afgelopen dagen kritiek kreeg nadat hij Gent-Wevelgem had weggegeven.

Wout Van Aert en Christophe Laporte gingen samen naar de streep in Gent-Wevelgem. Op het einde remde Van Aert af, waardoor Laporte de zege kreeg. De Belgische wielerfans reageerden verontwaardigd op dat moment.

"Al die opmerkingen zijn een beetje gek en dan vooral de geluiden die ik vanuit België hoor", vertelde sportief manager bij Jumbo-Visma Merijn Zeeman aan Eurosport. Hij kaatste de bal terug en gaf kritiek aan de Belgische wielerfans.

"Ik vind dat België meer aandacht aan sterren en atleten in het algemeen moeten geven", ging Zeeman verder. "Het is vreemd hoe ze niet alleen omgaan met Van Aert, maar ook met de Rode Duivels of andere heel goede renners. Misschien is het beter om van hun succes te leren."

"Zelfs Remco Evenepoel krijgt veel kritiek. Ik denk dat hij buiten zijn land meer respect zou krijgen. De Belgen moeten zich afvragen hoe ze met hun sterren in de sport moeten omgaan. Ze hebben naar mijn mening daarvoor niet de beste manier", besloot Zeeman.