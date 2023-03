"Wartaal" en "Hij moet nog eens naar tv kijken": het zit er bovenarms op tussen deze teams na Dwars door Vlaanderen

Dwars door Vlaanderen was opnieuw een prooi voor Jumbo-Visma. En dus was het bij de andere ploegen opnieuw wonden likken.

Daarbij sparen de andere ploegen elkaar ook niet. Allerminst zelfs bij momenten, zo blijkt uit een aantal reacties.

Lotto-DSTNY wees met het vingertje naar Trek: "Ze hebben een drietal rappe mannen die denken dat ze kopman zijn", klonk het bij ploegleider Nikolas Maes in Het Laatste Nieuws.

© photonews

Al werd dat meteen tegengesproken door Trek zelf. "We hebben gewacht tot na Ladeuze, maar daarna hebben Edward Theuns en ik vollebak gereden voor Mads Pedersen", is Jasper Stuyven duidelijk.

Wartaal

"Maeske moet nog eens naar de tv kijken. Eenkhoorn reed ook niet mee en wij hebben het laatste gat dichtgereden. Dit is wat kleinzerig van Maes."

Een idee dat ook leefde bij ploegleider Steven De Jongh: "Mads was niet goed op de bergjes, dus het was geen rare keuze. Dat we niet durfden kiezen is wartaal."