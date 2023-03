Wout van Aert reageert nu zelf op incident met betonmixer en komt nog eens terug op heisa van Gent-Wevelgem

Wout van Aert zit in de laatste rechte lijn naar de Ronde van Vlaanderen. In zijn persbabbel kwam Van Aert onder andere terug op het incident met de betonmixer.

Jan Bakelants kwam in de podcast Wielerclub Wattage met het opmerkelijke verhaal dat Van Aert dinsdag tijdens een training in Nederland bijna onder een betonmixer terecht kwam die hen de pas afsneed.

Van Aert kreeg op zijn persconferentie de vraag hoe hij het hele gebeuren zelf had ervaren. "Het is het soort incident dat jammer genoeg bijna dagelijks gebeurt als je op de openbare weg fietst. Het was zeker niet veilig, maar bijna dood... tja. (...)", zei Van Aert.

"We schrokken gewoon van de vrachtwagen die ons de pas afsneed, maar meer was er niet aan de hand. Toen Jan het in de podcast vertelde, kreeg ik ongeruste berichtjes. Dat was nergens voor nodig", stelde Van Aert wel nog gerust.

Gent-Wevelgem

Ook over de hele heisa van Gent-Wevelgem ging het nog even. "Ik ga later toch terugkijken op dat ik hier een heel mooie periode heb meegemaakt. En dan ga ik niet alleen aan die overwinningen denken, maar ook aan Gent-Wevelgem van 2023."

"Geschiedenis schrijven, om het dan zo grootst te noemen is voor mij even belangrijk als zelf te winnen. Toen Christophe mij vorig seizoen de zege gunde in de E3, hoorde ik niemand praten", zei Van Aert nog.