Jan Bakelants komt met héél straf verhaal over Wout van Aert eerder deze week: "Hij was bijna dood"

Wout van Aert is zondag misschien wel de topfavoriet om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Maar het had zomaar helemaal anders kunnen lopen, weet Jan Bakelants.

Jan Bakelants kwam in Wielerclub Wattage met een erg straf verhaal naar buiten, waardoor Wout van Aert bijna de Ronde van Vlaanderen moest missen.

"Ik was deze week naar Nederland gaan rijden met Wout van Aert en Daan Soete", stak Jan Bakelants van wal.

"In Nederland worden ze boos als je niet op het fietspad rijdt, maar op een bepaalde plaats was het fietspad niet goed genoeg voor 40-45 kilometer per uur."

"Plots hoorde ik een toeter en er kwam een betonmixer van 20 ton gepasseerd. Wout van Aert reed net voor mij en moest Daan Soete in de kant rijden."

Betonmixer

"Had hij dat niet gedaan, dan was hij mogelijk niet aan de start kunnen komen zondag. Want hij lag echt bijna onder die betonmixer en dan was hij bijna dood."

"Ik vond het een schrijnende situatie. Zijn reactie was echt disproportioneel", besloot Bakelants zijn heel straf verhaal.