Dat is balen: ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen moet forfait geven

In 2019 won Alberto Bettiol de Ronde van Vlaanderen. 4 jaar later wou de Italiaan een nieuwe poging doen om de Ronde voor de 2e keer te winnen.

Maar dat zal niet gebeuren. Bettiol werd afgelopen nacht ziek en maakte koorts. Dat liet zijn ploeg EF Education-EasyPost weten.

Bettiol keerde terug naar Italië. Daar zal hij de tijd nemen om uit te zieken en zich op de volgende wedstrijden te focussen.

Zo start EF met Mikkel Honoré en Neilson Powless als kopmannen. Verder rekent de ploeg ook op Jens Keukeleire, Tom Scully, Owain Doull en Jonas Rutsch. Julius van den Berg neemt de plaats van Bettiol in.

Our 2019 Ronde van Vlaanderen winner and classics ace – Alberto Bettiol will be unable to start Flanders this Sunday after developing a fever overnight. He will head back to his home to allow time to recover and to focus on the next races.



Julius van den Berg will start in his… pic.twitter.com/vCUX86yqtz